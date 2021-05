Donnarumma, duro confronto con gli ultras: “Se non vuoi rimanere non giocare contro la Juve” (Di domenica 2 maggio 2021) Donnarumma, secondo quanto riportato da Sky Sport il portiere del Milan ieri avrebbe avuto un confronto diretto con un gruppo di tifosi rossoneri during the Serie A match between Parma Calcio and AC Milan at Stadio Ennio Tardini on April 10, 2021 in Parma, Italy. Getty ImagesSecondo quanto evidenziato da Sky Sport, ieri prima del match contro il Benevento, Gigio Donnarumma avrebbe avuto un confronto diretto con alcuni ultras della squadra rossonera. Il giocatore in un primo momento si era anche opposto per una questione di ordine pubblico ma successivamente ha deciso di accettare l’incontro. I tifosi, nel dettaglio, hanno chiesto al classe ’99 di non scendere in campo contro la Juventus, nel match di domenica prossimo, ... Leggi su ck12 (Di domenica 2 maggio 2021), secondo quanto riportato da Sky Sport il portiere del Milan ieri avrebbe avuto undiretto con un gruppo di tifosi rossoneri during the Serie A match between Parma Calcio and AC Milan at Stadio Ennio Tardini on April 10, 2021 in Parma, Italy. Getty ImagesSecondo quanto evidenziato da Sky Sport, ieri prima del matchil Benevento, Gigioavrebbe avuto undiretto con alcunidella squadra rossonera. Il giocatore in un primo momento si era anche opposto per una questione di ordine pubblico ma successivamente ha deciso di accettare l’in. I tifosi, nel dettaglio, hanno chiesto al classe ’99 di non scendere in campolantus, nel match di domenica prossimo, ...

Eurosport_IT : Donnarumma avrebbe lasciato il confronto in lacrime ?????? #SerieA | #Milan | #Donnarumma - Fantacalcio : Tensione in casa #Milan per il confronto acceso tra #Donnarumma e alcuni ultras - Filo2385Filippo : RT @ilgiornale: Tensione alle stelle fuori da Milanello con la tifoseria organizzata rossonera che ha voluto un incontro con Donnarumma per… - ilgiornale : Tensione alle stelle fuori da Milanello con la tifoseria organizzata rossonera che ha voluto un incontro con Donnar… - FabioCasalucci : RT @Eurosport_IT: Donnarumma avrebbe lasciato il confronto in lacrime ?????? #SerieA | #Milan | #Donnarumma -