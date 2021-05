Domenica In: ospiti 2 maggio 2021. Amoroso e Angiolini (Di domenica 2 maggio 2021) Oggi, 2 maggio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. In apertura interverrà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, per fare il punto sulle nuove riaperture e sulla variante indiana. La cantante Alessandra Amoroso sarà in studio per presentare i suoi nuovi singoli ‘Piuma’ e ‘Sorriso Grande’, mentre Ambra Angiolini si racconterà tra carriera e vita privata. Eva Grimaldi e Imma Battaglia, a due anni dal loro matrimonio, ripercorreranno le loro carriere tra cinema, impegno sociale e aneddoti di vita privata, poi Enrico Nigiotti interpreterà il suo nuovo singolo: ‘Notti di luna’. Per lo spazio informativo ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 2 maggio 2021) Oggi, 2, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. In apertura interverrà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, per fare il punto sulle nuove riaperture e sulla variante indiana. La cantante Alessandrasarà in studio per presentare i suoi nuovi singoli ‘Piuma’ e ‘Sorriso Grande’, mentre Ambrasi racconterà tra carriera e vita privata. Eva Grimaldi e Imma Battaglia, a due anni dal loro matrimonio, ripercorreranno le loro carriere tra cinema, impegno sociale e aneddoti di vita privata, poi Enrico Nigiotti interpreterà il suo nuovo singolo: ‘Notti di luna’. Per lo spazio informativo ...

