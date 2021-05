Concertone 1 maggio, Fedez e la censura Rai. Bufera sui vertici. Il POST - REAZIONI (Di domenica 2 maggio 2021) Il Primo maggio , il Concertone , la musica, le testimonianze e i racconti. Tutto uguale, ma tutto diverso. A tenere banco, sui tavoli della politica e dell'opinione pubblica, c'è la polemica del... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 maggio 2021) Il Primo, il, la musica, le testimonianze e i racconti. Tutto uguale, ma tutto diverso. A tenere banco, sui tavoli della politica e dell'opinione pubblica, c'è la polemica del...

Fedez e il Primo Maggio: esplode il caso. Il video e le polemiche Diventa un caso il discorso di Fedez a l Concertone del Primo Maggio . Il rapper ha accusato la Rai di aver tentato di censurare il suo monologo sul Ddl Zan , un intervento - sostiene - "definito inopportuno" dalla vicedirettrice di Rai 3, ...

Renga canta per Ambra. E l'emozione lo tradisce... E questo sintonia mai persa si è vista durante il concerto del primo maggio. Il blitz al Concertone: c'è il topless di Chadia Rodriguez

Concerto del Primo Maggio: scaletta, ospiti e artisti del concertone Sky Tg24 Fedez 1 maggio, Salvini: “Polemica interna alla sinistra” Così Matteo Salvini su Twitter commenta il caso Fedez nato dopo il discorso del rapper al concerto del primo maggio. Già ieri il leader della Lega aveva invitato Fedez “a bere un caffè, tranquilli, ...

Concerto 1 maggio, Salini: “Nessuna censura a Fedez o altri” “In merito all’intervento di Fedez al Concerto del Primo Maggio, Rai3 ha spiegato di non aver mai censurato Fedez né altri artisti né di aver chiesto testi per una censura di qualsiasi tipo. Questo de ...

