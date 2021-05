Concerto Primo Maggio, Fedez attacca la Lega sul ddl Zan (Di domenica 2 maggio 2021) Una richiesta di attenzione per i lavoratori dello spettacolo, ma anche un duro attacco diretto alla Lega sul caso del Ddl Zan: dal palco di Piazza San Giovanni a Roma, durante il Concerto del Primo Maggio, Fedez ha arricchito la propria esibizione con un monologo che ha subito creato polemiche. (qui il video del suo intervento) Un intervento già previsto e di cui i vertici Rai erano a conoscenza, sul quale lo stesso artista ha ammesso di aver dovuto “trattare”: “Prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perchè venga sottoposto ad approvazione politica – ha spiegato in una story su Instagram – Approvazione purtroppo che non c’è stata in prima battuta, o meglio, dai vertici di Rai 3 mi hanno chiesto di omettere dei partiti e dei nomi. Ho dovuto lottare un pochino, ma alla ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 maggio 2021) Una richiesta di attenzione per i lavoratori dello spettacolo, ma anche un duro attacco diretto allasul caso del Ddl Zan: dal palco di Piazza San Giovanni a Roma, durante ildelha arricchito la propria esibizione con un monologo che ha subito creato polemiche. (qui il video del suo intervento) Un intervento già previsto e di cui i vertici Rai erano a conoscenza, sul quale lo stesso artista ha ammesso di aver dovuto “trattare”: “Prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perchè venga sottoposto ad approvazione politica – ha spiegato in una story su Instagram – Approvazione purtroppo che non c’è stata in prima battuta, o meglio, dai vertici di Rai 3 mi hanno chiesto di omettere dei partiti e dei nomi. Ho dovuto lottare un pochino, ma alla ...

VittorioSgarbi : Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avve… - ilpost : La telefonata pubblicata da Fedez che mostra un tentativo di censura da parte della Rai - repubblica : ?? Concerto del Primo Maggio, da Fedez duro attacco alla Lega sul ddl Zan. E contesta: 'Mio intervento giudicato ino… - dan2cil : RT @VittorioSgarbi: Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avversar… - VigilanzaT : #AscoltiTv #1maggio: Bene il Concertone con Fedez, Amici20 doppia Rai1. Fallimentare linea del Direttore Coletta. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerto Primo Ambra Angiolini, quanto guadagna l'ex ragazza di Non è la Rai Nel 2018 compare con un breve cameo nella commedia Vengo anch'io, per poi condurre, sempre lo stesso anno, il Concerto del Primo Maggio. Nel 2019 torna sul grande schermo, in veste di una delle ...

Fedez, il Primo Maggio per il Ddl Zan: il video della tentata censura Rai con la telefonata di Ilaria Capitani Fedez al concerto del Primo Maggio: cosa ha detto Fedez prima della sua esibizione ha letto un intervento in merito al Ddl Zan, specificando che prima di passare sul palco del concerto del Primo ...

Concerto del Primo Maggio: scaletta, ospiti e artisti del concertone Sky Tg24 Concertone del Primo Maggio: la musica torna a risuonare dal vivo Il Concertone del Primo Maggio non è stato solo Fedez con il contorno di polemiche. La cosa più importante è stata il ritorno alla musica dal vivo, con una lunga serie di artisti che si sono esibiti ...

RAI3 SMENTISCE CENSURE E’ bufera sulla Rai per il caso Fedez al concertone del Primo Maggio. Il rapper sul palco dell’Auditorium ha spiegato di aver ricevuto pressioni da parte dei vertici di Rai3 per non effettuare, o quan ...

Nel 2018 compare con un breve cameo nella commedia Vengo anch'io, per poi condurre, sempre lo stesso anno, ildelMaggio. Nel 2019 torna sul grande schermo, in veste di una delle ...Fedez aldelMaggio: cosa ha detto Fedez prima della sua esibizione ha letto un intervento in merito al Ddl Zan, specificando che prima di passare sul palco deldel...Il Concertone del Primo Maggio non è stato solo Fedez con il contorno di polemiche. La cosa più importante è stata il ritorno alla musica dal vivo, con una lunga serie di artisti che si sono esibiti ...E’ bufera sulla Rai per il caso Fedez al concertone del Primo Maggio. Il rapper sul palco dell’Auditorium ha spiegato di aver ricevuto pressioni da parte dei vertici di Rai3 per non effettuare, o quan ...