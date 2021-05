Calcio: Serie A, i risultati della 34/a giornata dopo i primi tempi (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – I risultati della 34/a giornata di Serie A dopo i primi tempi: Bologna-Fiorentina 1-1; Napoli-Cagliari 1-0; Sassuolo-Atalanta 0-1; Lazio-Genoa 4-3 (giocata alle 12.30); Verona-Spezia 1-1 (giocata ieri); Crotone-Inter 0-2 (giocata ieri); Milan-Benevento 2-0; Udinese-Juventus (ore 18); Sampdoria-Roma (ore 20.45); Torino-Parma (domani, ore 20.45). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – I34/adi: Bologna-Fiorentina 1-1; Napoli-Cagliari 1-0; Sassuolo-Atalanta 0-1; Lazio-Genoa 4-3 (giocata alle 12.30); Verona-Spezia 1-1 (giocata ieri); Crotone-Inter 0-2 (giocata ieri); Milan-Benevento 2-0; Udinese-Juventus (ore 18); Sampdoria-Roma (ore 20.45); Torino-Parma (domani, ore 20.45). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

