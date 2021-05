Calcio: Paratici, grandissimi complimenti all'Inter e a Conte' (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "grandissimi complimenti all'Inter e ad Antonio. Dietro ogni successo c'è passione e sacrificio, noi sappiamo bene quanta fatica si faccia a vincere e ad essere primi della classe. Grandi complimenti all'Inter e alla società, uno scudetto meritato e ora pensiamo a noi". Lo ha detto il ds della Juventus Fabio Paratici a Sky sul titolo nerazzurro Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "all'e ad Antonio. Dietro ogni successo c'è passione e sacrificio, noi sappiamo bene quanta fatica si faccia a vincere e ad essere primi della classe. Grandiall'e alla società, uno scudetto meritato e ora pensiamo a noi". Lo ha detto il ds della Juventus Fabioa Sky sul titolo nerazzurro

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Paratici Calciomercato Juventus, c'è l'accordo - Affare a costo zero ... fattore indispensabile per poter programmare un mercato volto a riprendere subito lo scettro di 'regina' del calcio italiano. In attesa di conoscere il destino della prossima stagione e di lavorare ...

Niente scudetto dopo nove anni, nostalgia Juve sul web '3282 giorni dopo abdica il più lungo impero della storia del calcio italiano. Grazie', è un altro ... Strali anche su Nedved e Paratici : 'Hanno sbagliato tutto quello che potevano. Devono andar via, ...

