Calcio | Berardi risponde a Gosens | 1-1 tra Sassuolo e Atalanta | Inter campione 2

Nel secondo tempo continuano le emozioni. Al 51' Toloi commette fallo su Traoré, per Pairetto non c'è nessun dubbio: sul dischetto si presentache non sbaglia. Pochi minuti più tardi Hateboer si costruisce il tiro in area di rigore, ma Consigli si oppone con un supervento. Al 64' Locatelli, su suggerimento di Raspadori, trova il gol del 2-1, ma il Var annulla per una posizione di fuorigioco dell'attaccante neroverde.

... Locatelli, Obiang (dal 61' Bourabia); Boga, Traore (dal 78' Ayhan),; Defrel (dal 46' ... 74' Dura pochissimo il pareggio del Bologna:d'angolo battuto da Pulgar, Skorupski non ...La reazione arriva subito dopo con, che scippa un pallone a Freuler: conclusione di poco ...atalantina viene annullata per via di una posizione irregolare di Hateboer sugli sviluppi del...Condividi questo articolo:Reggio Emilia, 2 mag. – (Adnkronos) – Spettacolo ed emozioni in abbondanza al Mapei Stadium dove Sassuolo e Atalanta danno vita al match che consegna il tricolore all’Inter.Al Mapei Stadium l'Atalanta non vince, e l'Inter è matematicamente campione d'Italia con quattro giornate d'anticipo. I bergamaschi, secondi in classifica, rallentano ...