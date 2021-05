MediasetTgcom24 : Birmania, forze di sicurezza sparano sui dimostranti: 5 morti #Birmania - ketelodicoafa : RT @rtl1025: ?? In #Birmania, dove oggi si sono svolte nuove #manifestazioni contro il #golpe, le forze di sicurezza hanno sparato contro i… - ChilErminia : RT @TgLa7: #Birmania: forze sicurezza sparano a dimostranti, 5 morti - sdallagata : RT @TgLa7: #Birmania: forze sicurezza sparano a dimostranti, 5 morti - LuisaRagni : RT @TgLa7: #Birmania: forze sicurezza sparano a dimostranti, 5 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania forze

Gazzetta del Sud

In, dove si sono svolte nuove manifestazioni contro il golpe, ledi sicurezza hanno sparato contro i dimostranti, uccidendo almeno cinque persone. Due manifestanti sono morti nella ......pregato per la pace in, migliaia di persone stavano protestando in quel lembo di terra del Sudest asiatico, popolato da più di 100 gruppi etnici. Una piazza contro il golpe e su cui le...In Birmania, dove si sono svolte nuove manifestazioni contro il golpe, le forze di sicurezza hanno sparato contro i dimostranti, uccidendo almeno cinque persone. Due manifestanti sono morti nella citt ...In Birmania, dove oggi si sono svolte nuove manifestazioni contro il golpe, le forze di sicurezza hanno sparato contro i dimostranti in vari luoghi, uccidendo almeno otto persone. Lo riportano media l ...