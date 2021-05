Acerbo: “Non dovrebbe fare notizia la performance di Fedez ma il contenuto delle frasi degli esponenti leghisti” (Di domenica 2 maggio 2021) Maurizio Acerbo tuS1ponsor aahehd · Non dovrebbe fare notizia la performance di Fedez ma il contenuto delle frasi degli esponenti leghisti. Rifondazione Comunista – ma credo anche altri partiti – espellerebbe immediatamente gli autori di quelle dichiarazioni omofobe, nella Lega vengono candidati. Non sono frasi dette al bar o a casa propria da privati cittadini. No sono dichiarazioni pubbliche di esponenti politici. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 2 maggio 2021) MauriziotuS1ponsor aahehd · Nonladima il. Rifondazione Comunista – ma credo anche altri partiti – espellerebbe immediatamente gli autori di quelle dichiarazioni omofobe, nella Lega vengono candidati. Non sonodette al bar o a casa propria da privati cittadini. No sono dichiarazioni pubbliche dipolitici. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Acerbo: “Non dovrebbe fare notizia la performance di Fedez ma il contenuto delle frasi degli esponenti leghisti”… - el_pendej0 : @Inter_Rompi Non è scarso... è acerbo ma ha un bel piede, difensivamente fa il suo... se gli metti davanti una chio… - freakyplanets : Non si decide di fuggire quando la situazione si fa troppo 'pericolosa', o quando la gente non ti batte più le mani… - roccor28 : Beh, un primo tempo dominato ma non abbastanza da segnare il raddoppio, portare questa partita in bilico è sempre p… - RudyGaletti : @AlanPride @NonEvoluto Ti dico: seguo Hauge, così come altri giovani della ???? da prima che arrivasse al Milan e il… -