A Dongo l’Anpi è scesa in piazza con centinaia di persone per rispondere al raduno dei fascisti

La risposta dell'Anpi e della cittadinanza di Dongo è stata forte. Nella città in provincia di Como sono infatti arrivati questa mattina 200 fascisti, che come ogni anno si recano lì per ricordare la cattura e la fucilazione di Benito Mussolini: si danno appuntamento e organizzano il saluto romano. Uno spettacolo indegno, a cui quest'anno l'Anpi ha deciso di rispondere. Lo ha fatto inizialmente chiedendo alle Autorità che non venisse concessa l'autorizzazione alla manifestazione dei nostalgici. Poi, vedendo che ciò non avveniva, decidendo di organizzare una contro manifestazione. E il risultato è stato vincente. Perché nel piccolo paesino sono arrivati 200 camerati, mentre l'Anpi ha risposto con trecento tra donne e uomini. Una vittoria dell'antifascismo.

