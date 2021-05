Serie A, Eriksen e Hakimi per lo Scudetto Inter: 0 - 2 al Crotone (Di sabato 1 maggio 2021) Se dopo la vittoria contro il Verona lo Scudetto era vinto al 95%, oggi lo è al 99%. L'Inter ha espugnato lo Scida di Crotone grazie ad un destro del neo entrato Eriksen nella ripresa e al contropiede ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Se dopo la vittoria contro il Verona loera vinto al 95%, oggi lo è al 99%. L'ha espugnato lo Scida digrazie ad un destro del neo entratonella ripresa e al contropiede ...

BreakingItalyNe : RT @Corriere: Crotone-Inter 0-2, decidono Eriksen e Hakimi. Lo scudetto è a un passo - peppe844 : #AgnelliOut #Pirloout Festa Inter con Eriksen e Hakimi: domani è scudetto se l'Atalanta non vince - Corriere : Crotone-Inter 0-2, decidono Eriksen e Hakimi. Lo scudetto è a un passo - Sportellate_it : Altri tre punti per i nerazzurri, grazie ad un Eriksen ormai imprescindibile ed il solito instancabile Hakimi: i fe… - DDRM1981 : RT @Gazzetta_it: #CrotoneInter #Eriksen piega il #Crotone. Scudetto @Inter se l'#Atalanta non vince -