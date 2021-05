Primo maggio a Napoli a rischio caos: «Lungomare blindato e pronti coi divieti» (Di sabato 1 maggio 2021) Primo maggio a rischio caos, con Lungomare sorvegliato speciale. Con la Campania in zona gialla è allarme rosso per gli assembramenti. I cittadini possono liberamente circolare senza... Leggi su ilmattino (Di sabato 1 maggio 2021), consorvegliato speciale. Con la Campania in zona gialla è allarme rosso per gli assembramenti. I cittadini possono liberamente circolare senza...

