Polonia, oggi: accendiamo un cero (Di sabato 1 maggio 2021) Un confronto all’effettivo delle misure interne della Polonia rispetto all’Unione Europea, con uno sguardo critico alla nostrana Islamofobia. Nel truce conteggio dei fondamentalismi religiosi rischia di passare in second’ordine quello cattolico. Sappiamo che quesi, in Polonia, è al governo e non lesina colpi bassi ai suoi oppositori. Per chi avesse letto la completa e approfondita inchiesta “Il cuore nero della Polonia” di Mastrobuoni, Bonini e Pertici la questione dovrebbe essere piuttosto chiara. Sappiamo che la Polonia lascia pochi dubbi sulla natura liberticida del suo governo. Ormai sappiamo che questi governa con una forte connotazione cattolico-fascista; che quindi si orienta su tre poli etico-morali, che in Italia conosciamo fin troppo bene: Dio, Patria, Famiglia. Polonia, cosa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Un confronto all’effettivo delle misure interne dellarispetto all’Unione Europea, con uno sguardo critico alla nostrana Islamofobia. Nel truce conteggio dei fondamentalismi religiosi rischia di passare in second’ordine quello cattolico. Sappiamo che quesi, in, è al governo e non lesina colpi bassi ai suoi oppositori. Per chi avesse letto la completa e approfondita inchiesta “Il cuore nero della” di Mastrobuoni, Bonini e Pertici la questione dovrebbe essere piuttosto chiara. Sappiamo che lalascia pochi dubbi sulla natura liberticida del suo governo. Ormai sappiamo che questi governa con una forte connotazione cattolico-fascista; che quindi si orienta su tre poli etico-morali, che in Italia conosciamo fin troppo bene: Dio, Patria, Famiglia., cosa ...

caroliarita : RT @EZanchini: Fino a ieri un azienda di cui tutti parlavano bene. Qualità del lavoro e dei prodotti. Oggi Elica delocalizza in Polonia, la… - CorrPetrocelli : RT @EZanchini: Fino a ieri un azienda di cui tutti parlavano bene. Qualità del lavoro e dei prodotti. Oggi Elica delocalizza in Polonia, la… - sava_no : 'L'Europa ci accoglie ...' Oggi, 1 maggio, celebriamo non solo la Giornata del lavoro, ma anche il 17° anniversario… - AndreaZeoli : RT @EZanchini: Fino a ieri un azienda di cui tutti parlavano bene. Qualità del lavoro e dei prodotti. Oggi Elica delocalizza in Polonia, la… - geekeconomist : RT @EZanchini: Fino a ieri un azienda di cui tutti parlavano bene. Qualità del lavoro e dei prodotti. Oggi Elica delocalizza in Polonia, la… -