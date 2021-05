Per l'attentato al centro vaccinale di Brescia arrestati due no vax (Di sabato 1 maggio 2021) AGI - Svolta nelle indagini sulle bottiglie molotov lanciate lo scorso 3 aprile sulla struttura che ospita il centro vaccinale anti-Covid e il centro tamponi di via Morelli a Brescia causando danni ad uno dei padiglioni del complesso. I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Brescia, hanno arrestato Paolo Pluda e Nicola Zanardelli. I due sono accusati di atto di terrorismo con ordigni esplosivi e porto e detenzione di armi da guerra. Pluda è di Brescia, mentre Nicola Zanardelli di Monticelli Brusati (provincia di Brescia). Gli investigatori che questa mattina hanno chiuso il cerchio sull'indagine spiegano inoltre i due arrestati: Paolo Pluda e Nicola Zanardelli risultano convintamente orientati, dal punto di vista ideologico, verso le ... Leggi su agi (Di sabato 1 maggio 2021) AGI - Svolta nelle indagini sulle bottiglie molotov lanciate lo scorso 3 aprile sulla struttura che ospita ilanti-Covid e iltamponi di via Morelli acausando danni ad uno dei padiglioni del complesso. I carabinieri del Ros e del comando provinciale di, hanno arrestato Paolo Pluda e Nicola Zanardelli. I due sono accusati di atto di terrorismo con ordigni esplosivi e porto e detenzione di armi da guerra. Pluda è di, mentre Nicola Zanardelli di Monticelli Brusati (provincia di). Gli investigatori che questa mattina hanno chiuso il cerchio sull'indagine spiegano inoltre i due: Paolo Pluda e Nicola Zanardelli risultano convintamente orientati, dal punto di vista ideologico, verso le ...

