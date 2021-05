Moto3 GP Spagna: Migno da record nelle fp3 (Di sabato 1 maggio 2021) Il turno decisivo per decidere chi passerà in Q2 è andato in scena sul circuito di Jerez per la Moto3 ( ecco gli orari tv del weekend ) che ha avuto un unico grande protagonista. Andrea Migno ha fatto ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 1 maggio 2021) Il turno decisivo per decidere chi passerà in Q2 è andato in scena sul circuito di Jerez per la( ecco gli orari tv del weekend ) che ha avuto un unico grande protagonista. Andreaha fatto ...

Advertising

OA_Sport : #Moto3, Andrea #Migno fa il vuoto nella FP3 del GP di Spagna! Pedro #Acosta e Dennis #Foggia costretti alla Q1… - sportface2016 : #Moto3, #SpanishGP: classifica e migliori tempi dopo le FP3. Andrea #Migno da record - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Italiani protagonisti in #Moto3 a Jerez: Antonelli-Fenati alle spalle di Rodrigo, 8° il Rookie Maravilla Acosta #Spanis… - SkySportMotoGP : Italiani protagonisti in #Moto3 a Jerez: Antonelli-Fenati alle spalle di Rodrigo, 8° il Rookie Maravilla Acosta… - sportli26181512 : Moto3, GP Spagna: Rodrigo 1° nelle Libere di Jerez, 2° Antonelli, 3° Fenati. HIGHLIGHTS: Italiani protagonisti in M… -