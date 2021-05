Milano, locali e bar pieni già dal pomeriggio nel primo week end di zona gialla. Controlli e transenne sui Navigli dopo il coprifuoco (Di sabato 1 maggio 2021) Complice il meteo clemente (era prevista pioggia) e il giorno prefestivo, sono centinaia le persone che venerdì 30 aprile si sono ritrovate nei locali della movida milanese per il rito dell’aperitivo, alcune trattenendosi oltre il coprifuoco. Tanti anche i Controlli di Polizia e Carabinieri per evitare assembramenti. La zona Navigli e la Darsena si sono riempiti già nel pomeriggio. Alcuni locali hanno ripensato la loro offerta per l’happy hour, promettendo prezzi scontatissimi per i drink e menù fino a cena. La distanza di un metro tra i tavoli, così come il limite di quattro persone, non vengono sempre rispettati. Gli agenti hanno invitato le persone a indossare la mascherina e rispettare le distanze, chiedendo loro di sgombrare le aree critiche di passaggio, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Complice il meteo clemente (era prevista pioggia) e il giorno prefestivo, sono centinaia le persone che venerdì 30 aprile si sono ritrovate neidella movida milanese per il rito dell’aperitivo, alcune trattenendosi oltre il. Tanti anche idi Polizia e Carabinieri per evitare assembramenti. Lae la Darsena si sono riempiti già nel. Alcunihanno ripensato la loro offerta per l’happy hour, promettendo prezzi scontatissimi per i drink e menù fino a cena. La distanza di un metro tra i tavoli, così come il limite di quattro persone, non vengono sempre rispettati. Gli agenti hanno invitato le persone a indossare la mascherina e rispettare le distanze, chiedendo loro di sgombrare le aree critiche di passaggio, e ...

