Milan-Benevento 2-0 | le pagelle | Pioli torna al successo | Inzaghi sempre più nei guai

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 1 maggio 2021) Ilnon sbaglia, il club rossonero ha riscattato due sconfitte consecutive.contro il, la partita non è stata entusiasmante ma alla fine sono arrivati tre punti importantissimi per la classifica. La situazione della squadra di Filippopiù preoccupante, il rischio retrocessione è concreto. In gol Calhanoglu, come confermato anche dalle. La sfida si sblocca dopo appena 6 minuti, il marcatore è stato proprio il turco. La squadra dicontinua a tenere il pallino del gioco, Montipò si supera. Nella ripresa ilci prova, ma non riesce a concretizzare. Montipò salva ancora gli ospiti, ma il portiere non può nulla su Theo Hernandez. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 2-0. In ...