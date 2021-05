Migranti picchiati dai libici Spunta il video dell' ong

(Di sabato 1 maggio 2021) Su Twitter l'Ong tedesca ha mostrato unin cui si nota un uomo in divisa usare un manganello contro alcuniintercettati: le immagini potrebbero adesso essere usate per alimentare il pressing su Mario Draghi

Sea Watch Italia ha denunciato maltrattamenti e violenze della "cosiddetta guardia costiera libica" ai danni di alcuni, durante un'intercettazione di un gommone: "Persone in pericolo - spiega la Ong - sono state picchiate e costrette con la forza a tornare nell'inferno da cui fuggivano. L'equipaggio di #...- - > Leggi Anche Lampedusa, quattro sbarchi nella notte: 532 iarrivati sull'isola«Ecco come si svolge un'intercettazione della cosiddetta guardia costiera libica. Persone in pericolo picchiate e costrette con la forza a ...Le immagini riprese e diffuse dall'equipaggio della Ong: "Contro la loro volontà, per conto dell'Unione europea" ...