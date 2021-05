Lorella Boccia annuncia: “Aspetto una bambina!” (Di sabato 1 maggio 2021) A pochi giorni dall’annuncio della sua gravidanza, Lorella Boccia svela di aspettare una bambina: “Niccolò ci sperava!” Qualche giorno fa, a mezzo social, Lorella Boccia ha annunciato di essere incinta. Oggi, a Verissimo in onda su Canale 5, la ballerina e showgirl partenopea ha svelato di aspettare una bambina: “Non ho ancora realizzato”, ha confessato alla padrona di casa Silvia Toffanin, “Ora che sto per diventare mamma, spero di imparare da mia madre la sua forza. Quella forza con cui ha superato ostacoli che mi sembravano insormontabili. Spero di diventare anche solo la metà di quello che lei è stata, e continua ad essere, per me e mia sorella”. Lorella Boccia, trentenne nata artisticamente nella scuola di “Amici di Maria De Filippi” è sposata dal 2018 ... Leggi su zon (Di sabato 1 maggio 2021) A pochi giorni dall’annuncio della sua gravidanza,svela di aspettare una bambina: “Niccolò ci sperava!” Qualche giorno fa, a mezzo social,hato di essere incinta. Oggi, a Verissimo in onda su Canale 5, la ballerina e showgirl partenopea ha svelato di aspettare una bambina: “Non ho ancora realizzato”, ha confessato alla padrona di casa Silvia Toffanin, “Ora che sto per diventare mamma, spero di imparare da mia madre la sua forza. Quella forza con cui ha superato ostacoli che mi sembravano insormontabili. Spero di diventare anche solo la metà di quello che lei è stata, e continua ad essere, per me e mia sorella”., trentenne nata artisticamente nella scuola di “Amici di Maria De Filippi” è sposata dal 2018 ...

AmiciUfficiale : Che bello QUESTA SERA la bellissima e bravissima Lorella Boccia vi aspetta tutti alle 21.20 su Canale 5 per la sett… - BakshDark : #gregorelli la storia d'amore di Lorella Boccia e suo marito Nicolò...lui ha perseverato con fiori, inviti, telefon… - benjamn_boliche : RT @AmiciUfficiale: Che bello QUESTA SERA la bellissima e bravissima Lorella Boccia vi aspetta tutti alle 21.20 su Canale 5 per la settima… - leggoit : Lorella Boccia confessa a #Verissimo: «Io e Niccolò aspettiamo una femminuccia» - MauraIannotti : Sto leggendo una serie di commenti raccapriccianti su Lorella Boccia etichettata come 'moglie di' che si è sposata… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Boccia Lorella Boccia 'Presto sarò mamma'/ 'Momento bellissimo per me e...' E' sicuramente un momento bellissimo per Lorella Boccia, la ballerina ed ex di Amici che sui social nei giorni scorsi ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio dal marito Niccolò Presta . Sarà proprio lei a rendere nonno ...

Chi è Niccolò Presta: età, lavoro, moglie e vita privata Niccolò ha sposato la ballerina Lorella Boccia il 1° giugno 2019, quando si sono detti sì. I due abitano a Roma per lavoro. Qualche giorno fa lui e la moglie hanno dichiarato di essere stati ...

Lorella Boccia, dalla danza alla conduzione Mediaset Play Lorella Boccia incinta: sesso del bebè e rapporto con suocera defunta Lorella Boccia è incinta. Dopo aver dato l’annuncio su Instagram la ballerina e presentatrice di Torre Annunziata ha svelato a Verissimo il sesso del bebè che porta in grembo. Lorella e il marito Nicc ...

Lorella Boccia confessa a Verissimo: «Io e Niccolò Presta aspettiamo una femminuccia» Lorella Boccia racconta del suo amore con il marito Niccolò Presta. Ammette di averlo fatto sudare molto ma dopo un lungo corteggiamento hanno coronato il loro sogno d'amore fino ad ...

E' sicuramente un momento bellissimo per, la ballerina ed ex di Amici che sui social nei giorni scorsi ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio dal marito Niccolò Presta . Sarà proprio lei a rendere nonno ...Niccolò ha sposato la ballerinail 1° giugno 2019, quando si sono detti sì. I due abitano a Roma per lavoro. Qualche giorno fa lui e la moglie hanno dichiarato di essere stati ...Lorella Boccia è incinta. Dopo aver dato l’annuncio su Instagram la ballerina e presentatrice di Torre Annunziata ha svelato a Verissimo il sesso del bebè che porta in grembo. Lorella e il marito Nicc ...Lorella Boccia racconta del suo amore con il marito Niccolò Presta. Ammette di averlo fatto sudare molto ma dopo un lungo corteggiamento hanno coronato il loro sogno d'amore fino ad ...