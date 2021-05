Lo Scaffale dei Libri | la nostra rubrica settimanale | diamo i voti a Gaitskill Questo è il piacere | Agosti Se esplodi fallo piano | Venturini L’anno che a Roma fu due volte Natale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 maggio 2021) Qualsiasi cosa scriveremo suè il(Einaudi) di Maryverrà usato contro di noi nel tribunale gogna del #MeToo. Mani avanti e giudizio sintetico: è un gioiello. Compressi in nemmeno 90 paginette in forma diaristica/memoriale si alternano simmetricamente alcune riflessioni/confessioni di Quinlan Maximillian Saunders (Q.) e Margot (M.). Entrambi oramai grandicelli e influenti editori dinegli Stati Uniti (costa est), amici da una ventina d’anni da quando lui una sera al ristorante le si avvicinò infilandole una mano sotto la gonna e lei lo fermò con un forte “No” e il palmo della mano sbattuto davanti al naso. Ora Q. è stato accusato di molestie da alcune sue colleghe di lavoro e sta come attendendo il giudizio di una qualche forma di giustizia, mentre sgombera l’ufficio, rievoca gli incontri ...