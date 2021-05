Ligue 1, il PSG soffre ma batte 2-1 il Lens. Sorpasso in vetta aspettando il Lille (Di sabato 1 maggio 2021) Il PSG vince 2-1 al Parco dei Principi contro il Lens, Neymar e Marquinhos segnano per i parigini, per il RCL rete di Sanogo. Nel finale sofferenza per il club allenato da Pochettino e potenziale rete del 3-1 di Icardi annullata al VAR dopo il check del fischietto Brisard. Superato momentaneamente il Lille in vetta alla classifica, ma la squadra di Gautier può riportarsi avanti battendo il Nizza questa sera. La classifica PSG 75* Lille 73 Monaco 71 Lione 67 Lens 56* Olympique Marsiglia 56* Rennes 54 Montpellier 47 Nizza 46 Metz 43 Reims 41 Angers 41 Brest 40 Saint Etienne 39 Strasburgo 38* Bordeaux 36 Lorient 35 Nantes 31 Nimes 31 Dijon 18 * una gara in più Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Il PSG vince 2-1 al Parco dei Principi contro il, Neymar e Marquinhos segnano per i parigini, per il RCL rete di Sanogo. Nel finale sofferenza per il club allenato da Pochettino e potenziale rete del 3-1 di Icardi annullata al VAR dopo il check del fischietto Brisard. Superato momentaneamente ilinalla classifica, ma la squadra di Gautier può riportarsi avantindo il Nizza questa sera. La classifica PSG 75*73 Monaco 71 Lione 6756* Olympique Marsiglia 56* Rennes 54 Montpellier 47 Nizza 46 Metz 43 Reims 41 Angers 41 Brest 40 Saint Etienne 39 Strasburgo 38* Bordeaux 36 Lorient 35 Nantes 31 Nimes 31 Dijon 18 * una gara in più Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

