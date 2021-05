La Procura apre un’indagine su voti truccati per promozioni e dimissioni: l’Aia trema (Di sabato 1 maggio 2021) Indagine su voti truccati per promozioni e dimissioni degli arbitri. Nel mirino la gestione dell’Aia. ROMA – Indagine su voti truccati per promozioni e dimissioni sugli arbitri. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, come scritto da La Repubblica, dopo la denuncia presentata da Daniele Minelli e Niccolò Baroni. Secondo quanto evidenziato dai due fischietti, ci sono state valutazioni penalizzanti che hanno portato alla loro esclusione dall’organico che riuniva Serie A e B. La Procura preferisce mantenere il massimo riserbo sulla vicenda almeno fino a quando non si hanno delle certezze sull’accaduto. La gestione di Nicchi nel mirino La gestione finita nel mirino della ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021) Indagine superdegli arbitri. Nel mirino la gestione del. ROMA – Indagine supersugli arbitri. Ladi Roma ha aperto un fascicolo, come scritto da La Repubblica, dopo la denuncia presentata da Daniele Minelli e Niccolò Baroni. Secondo quanto evidenziato dai due fischietti, ci sono state valutazioni penalizzanti che hanno portato alla loro esclusione dall’organico che riuniva Serie A e B. Lapreferisce mantenere il massimo riserbo sulla vicenda almeno fino a quando non si hanno delle certezze sull’accaduto. La gestione di Nicchi nel mirino La gestione finita nel mirino della ...

notizie_milan : La Procura apre un’indagine su voti truccati per promozioni e dimissioni: l’Aia trema - Riv_Matrioska : Saggistica - 21)”Il soprannaturale letterario” di Francesco Orlando. “Perché Orlando amava la letteratura in sé, p… - yanez67602035 : RT @ilvocio: Dopo che i #tamponirapidi sono usciti anche nei supermercati, la Procura di #Padova apre un'inchiesta per verificarne l'effica… - allgoalsnapoli : Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'Inter prossima alla conquista matematica… - adaalighi : RT @ilvocio: Dopo che i #tamponirapidi sono usciti anche nei supermercati, la Procura di #Padova apre un'inchiesta per verificarne l'effica… -