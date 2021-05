Isola dei Famosi 2021, Gilles è svenuto? (Di sabato 1 maggio 2021) Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi i naufraghi del gruppo dei primitivi hanno nominato in massa Gilles Rocca. Dallo studio gli opinionisti e la conduttrice hanno sentito puzza di accordo sottobanco, ma i concorrenti hanno negato. A smascherare i compagni c’ha pensato Miryea Stabile: “Sì Ilary, si sono messi d’accordo. Lui ha chiesto a noi di nominarlo. Angela è venuta da me e io le ho chiesto se Gilles avesse chiesto di andare al televoto. Lei mi ha detto di sì“. Le parole di Gilles Rocca Andrea Cerioli, Angela Melillo, Francesca Lodo hanno negato categoricamente, ma nessuno gli ha creduto. Gilles Rocca ha anche confessato di essere svenuto e di aver perso tutte le forze. “Miryea stai mentendo, sei bugiarda. Non ho avuto bisogno di chiedere loro la ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 maggio 2021) Nel corso dell’ultima puntata de L’deii naufraghi del gruppo dei primitivi hanno nominato in massaRocca. Dallo studio gli opinionisti e la conduttrice hanno sentito puzza di accordo sottobanco, ma i concorrenti hanno negato. A smascherare i compagni c’ha pensato Miryea Stabile: “Sì Ilary, si sono messi d’accordo. Lui ha chiesto a noi di nominarlo. Angela è venuta da me e io le ho chiesto seavesse chiesto di andare al televoto. Lei mi ha detto di sì“. Le parole diRocca Andrea Cerioli, Angela Melillo, Francesca Lodo hanno negato categoricamente, ma nessuno gli ha creduto.Rocca ha anche confessato di esseree di aver perso tutte le forze. “Miryea stai mentendo, sei bugiarda. Non ho avuto bisogno di chiedere loro la ...

