GUIDA TV E TOTOSHARE 1 MAGGIO 2021: UN SABATO SERA TRA SOTTO COPERTURA, AMICI E IL CONCERTONE (Di sabato 1 maggio 2021) Buon divertimento con il TOTOSHARE e indovina lo share di 9 reti! RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25 SOTTO COPERTURA 2 Serie Tv 21:05 F.B.I. 1°Tv Serie Tv 20:00 Concerto del Primo MAGGIO Musica 21:25 Il Compagno Don Camillo Film 21:30 AMICI di Maria De Filippi Talent Show 21:25 Madagascar Film 21:15 Eden: Missione Pianeta Film 21:30 Mappe Criminali Doc 21:25 Scomparsa: Il Caso Ragusa Doc Posizione finale Utente Punteggio Totale Scostamento totale Punteggio Parziale Numero scarti minimi Numero scarti ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 1 maggio 2021) Buon divertimento con ile indovina lo share di 9 reti! RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:252 Serie Tv 21:05 F.B.I. 1°Tv Serie Tv 20:00 Concerto del PrimoMusica 21:25 Il Compagno Don Camillo Film 21:30di Maria De Filippi Talent Show 21:25 Madagascar Film 21:15 Eden: Missione Pianeta Film 21:30 Mappe Criminali Doc 21:25 Scomparsa: Il Caso Ragusa Doc Posizione finale Utente Punteggio Totale Scostamento totale Punteggio Parziale Numero scarti minimi Numero scarti ...

bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 1 MAGGIO 2021: UN SABATO SERA TRA SOTTO COPERTURA, AMICI E IL CONCERTONE - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 30 APRILE 2021: UN VENERDÌ TRA TOP DIECI, FELICISSIMA SERA, CROZZA E QUARTO GRADO - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 29 APRILE 2021: UN GIOVEDÌ TRA UN PASSO DAL CIELO, L'ISOLA E LA ROMA IN EUROPA LEAGUE - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 29 APRILE 2021: UN GIOVEDÌ TRA UN PASSO DAL CIELO, L'ISOLA E LA ROMA IN EUROPA LEAGUE - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 28 APRILE 2021: UN MERCOLEDÌ TRA ULISSE, BUONGIORNO MAMMA E NAME THAT TUNE -

Ultime Notizie dalla rete : GUIDA TOTOSHARE GUIDA TV E TOTOSHARE 30 APRILE 2021 | UN VENERDÌ TRA TOP DIECI | FELICISSIMA SERA | CROZZA E QUARTO GRADO Zazoom Blog