Giulia Salemi | confessione privata | “Mi sentivo esclusa e sbagliata”

(Di sabato 1 maggio 2021), rivelazione sul suo passato: “Sono stata vittima di bullismo”, intervistata a Il Giorno, ha raccontato alcuni retroscena riguardanti Salotto, il nuovo format che la vede protagonista su Mediaset Play, ma anche relativi al suo passato e alle sue origini., infatti, é una ragazza di origini iraniane e, pertanto, ha dovuto far fronte ai tanti pregiudizi e ai tanti atti sprezzanti dei suoi coetanei quando era piú piccola, su cui ha raccontato: “Essendo di origini iraniane, sono stata vittima di bullismo alle elementari e alle medie. Ero la bambina “diversa”, con il monociglio stile scimmiettina e gli occhiali alla Harry Potter. Mi”....

Infatti il bel modello lucano dopo i rifiuti dell'ex moglie di Flavio Briatore si è riversato sulle attenzioni dicon la quale ora si dice felice e innamorato.nella puntata di giovedì scorso era ancora all'Isola dei Famosi 2021 per sostenere la sua mamma, Fariba Tehrani. La modella e influencer italo - persiana, ospite in studio durante la ...Giulia Salemi, rivelazione sul suo passato: "Sono stata vittima di bullismo" Giulia Salemi, intervistata a Il Giorno, ha raccontato alcuni retroscena ...Ospite di Salotto Salemi, Gaia Zorzi chiede scusa a Giulia per le frecciatine del passato: 'Mi dispiace averti giudicata' ...