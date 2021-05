Giro di Romandia 2021, Stefan Kung: “Sono stato vittima di una brutta caduta, ma me la sono cavata solo con qualche graffio” (Di sabato 1 maggio 2021) Il campione elvetico Stefan Kung, nella frazione di ieri del Giro di Romandia, è stato vittima di una bruttissima caduta, mentre era al comando della corsa col belga Kobe Goossens, sulla discesa del penultimo GPM di giornata. Fortunatamente, nonostante la brutta scivolata, dovuta all’asfalto reso viscido dalla pioggia che non ha dato tregua per un minuto agli atleti, Kung è riuscito a tornare in sella e a completare la frazione. Lo svizzero, peraltro, ha dimostrato di avere anche grandi gambe, poiché, nonostante le botte rimediate, è stato capace di concludere la frazione a 1’21” dal vincitore Marc Soler. La speranza di Kung, ora, è di riuscire a completare il tappone odierno per poi provare a ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Il campione elvetico, nella frazione di ieri deldi, èdi una bruttissima, mentre era al comando della corsa col belga Kobe Goossens, sulla discesa del penultimo GPM di giornata. Fortunatamente, nonostante lascivolata, dovuta all’asfalto reso viscido dalla pioggia che non ha dato tregua per un minuto agli atleti,è riuscito a tornare in sella e a completare la frazione. Lo svizzero, peraltro, ha dimostrato di avere anche grandi gambe, poiché, nonostante le botte rimediate, ècapace di concludere la frazione a 1’21” dal vincitore Marc Soler. La speranza di, ora, è di riuscire a completare il tappone odierno per poi provare a ...

