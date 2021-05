Flash mob di FdI davanti alle sedi Amazon | “Lavoratori sfruttati e trattati come animali” video

(Di sabato 1 maggio 2021) Oggi a Roma si è tenuto unmob di FdI contro, guidato da Fabio Rampelli. Ne dà notizia lo stesso vicepresidente della Camera. La manifestazione è stata organizzata da Fratelli d’Italia e da Gioventù nazionale Romagli stabilimentidel Polo Tecnologico di Roma, in occasione del Primo Maggio. “– dice Rampelli – in occasione del Primo Maggio chiede ai suoi addetti se vogliono lavorare e in caso positivo, raggiunto un certo numero, tiene gli stabilimenti aperti anche nel giorno della Festa dei. Ma quando ha saputo della nostra mobilitazione e di quella dei sindacatiagli impianti di Passo Corese, Colleferro e nel Polo Tecnologico di Roma ha deciso di sbarrare i cancelli e restare chiusa”. LEGGI ...

Cancellare il coprifuoco! Santanchè scatenata al flash mob, attacco frontale al governo

Anche Fratelli d'Italia Lamezia, attraverso unin Piazza 5 Dicembre, ha aderito all'iniziativa nazionale promossa per il Primo Maggio da Fratelli d'Italia "Non è festa senza lavoro". Le restrizioni adottate dal Governo per il contrasto ...'Non è festa senza lavoro', è stato questo il tema delorganizzato e promosso da Fratelli d'Italia in tutte le piazze italiane. I Coordinamenti Provinciale e Comunale del partito, hanno inteso promuovere con deinelle piazze della ...Aosta: flash-mob sfugge di mano, corteo non autorizzato nel centro storico. Musica e canti, ma pochissime mascherine ...Si è tenuta, stamani, così come previsto, il flash mob di Fratelli d'Italia Prov. Avellino, in occasione del 1 Maggio, festa dei lavoratori. Occasione, qu ...