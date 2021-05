F1, Lando Norris: “Sono un po’ infastidito perché potevamo raggiungere il quarto posto” (Di sabato 1 maggio 2021) Risultato finale abbastanza deludente per la McLaren al termine delle qualifiche per il Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Daniel Ricciardo è stato clamorosamente eliminato in Q1 e domani sarà chiamato ad una grande rimonta, mentre Lando Norris ha evidenziato un ottimo passo nelle prime due fasi delle prove ufficiali prima di doversi accontentare del settimo posto in Q3. “Sono ragionevolmente soddisfatto. Un po’ infastidito a dire il vero perché avremmo potuto fare qualcosina in più, magari tre posizioni più in alto e quindi al quarto posto, lo affermo con assoluta fiducia. In due dei miei tentativi in Q3 Sono stato rallentato da una vettura più lenta davanti a me all’ultima curva, ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Risultato finale abbastanza deludente per la McLaren al termine delle qualifiche per il Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Daniel Ricciardo è stato clamorosamente eliminato in Q1 e domani sarà chiamato ad una grande rimonta, mentreha evidenziato un ottimo passo nelle prime due fasi delle prove ufficiali prima di doversi accontentare del settimoin Q3. “ragionevolmente soddisfatto. Un po’a dire il veroavremmo potuto fare qualcosina in più, magari tre posizioni più in alto e quindi al, lo affermo con assoluta fiducia. In due dei miei tentativi in Q3stato rallentato da una vettura più lenta davanti a me all’ultima curva, ...

