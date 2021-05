Crotone-Inter 0-2, le pagelle: solo l’Atalanta tra Conte e lo scudetto, calabresi in Serie B (Di sabato 1 maggio 2021) L’Inter è inarrestabile e vince anche contro il Crotone, può festeggiare lo scudetto già domenica in caso di mancato successo dell’Atalanta contro il Sassuolo. Il tecnico Antonio Conte è stato decisivo con alcuni cambi nel secondo tempo, in particolar modo quello di Eriksen: è quanto confermato anche dalle pagelle. Il club calabrese torna in Serie B, la stagione non è stata all’altezza. I nerazzurri entrano bene in campo, nel primo tempo si registrano due importanti occasioni da gol: due ‘legni’, uno di Lukaku e l’altro di Lautaro Martinez. Il Crotone prova a controllare il risultato e pensa principalmente a difendersi. Il muro crolla nel secondo tempo: Conte si gioca le carte Eriksen, Sanchez e Perisic, è proprio l’ex ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 maggio 2021) L’è inarrestabile e vince anche contro il, può festeggiare logià domenica in caso di mancato successo delcontro il Sassuolo. Il tecnico Antonioè stato decisivo con alcuni cambi nel secondo tempo, in particolar modo quello di Eriksen: è quanto confermato anche dalle. Il club calabrese torna inB, la stagione non è stata all’altezza. I nerazzurri entrano bene in campo, nel primo tempo si registrano due importanti occasioni da gol: due ‘legni’, uno di Lukaku e l’altro di Lautaro Martinez. Ilprova a controllare il risultato e pensa principalmente a difendersi. Il muro crolla nel secondo tempo:si gioca le carte Eriksen, Sanchez e Perisic, è proprio l’ex ...

