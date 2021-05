Crisi Juve: quattro modi per rinascere (Di sabato 1 maggio 2021) Ora o mai più. Non ci sono alternative, non ci sono più scuse, né alibi. Il futuro è adesso e la Juve deve per forza svoltare. Non è retorica, è la dura realtà cui si sono auto - costretti i ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 maggio 2021) Ora o mai più. Non ci sono alternative, non ci sono più scuse, né alibi. Il futuro è adesso e ladeve per forza svoltare. Non è retorica, è la dura realtà cui si sono auto - costretti i ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Juve Crisi Juve: quattro modi per rinascere Era la Juve di Delneri, che chiuse con il secondo settimo posto consecutivo, una squadra di una caratura neanche paragonabile a quella attuale. E per questo le colpe di oggi sono ancora più evidenti. ...

Juve - Allegri 'alla Ferguson', Capello non è convinto: 'Il nostro calcio non è attrezzato. Su Mancini...' IL CALCIO POST COVID - ' La pandemia è stata una tragedia umanitaria, ha messo in ginocchio le economie mondiali e ha aperto crisi profonde in tutti i club europei. L'unico aspetto positivo di questi ...

Corriere di Torino - Trauma da Champions Su Corriere di Torino, "trauma da Champions". Senza la Champions è tutto da rifare. Da qualsiasi punto di vista la si voglia guardare, la Juve non può farne a ...

