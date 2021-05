Covid, le notizie di oggi. Salvini: "Bisogna controllare chi arriva in Italia". LIVE (Di sabato 1 maggio 2021) Lo ha detto il leader della Lega a margine del suo intervento alla manifestazione del Primo Maggio organizzata dal sindacato Ugl in piazza Duomo a Milano, a proposito dei rischi legati alla diffusione della variante indiana del Covid-19. Il ministro della Salute Roberto Speranza firma le nuove ordinanze che entreranno in vigore dal 3 maggio. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro: “La curva scende ma lentamente” Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 maggio 2021) Lo ha detto il leader della Lega a margine del suo intervento alla manifestazione del Primo Maggio organizzata dal sindacato Ugl in piazza Duomo a Milano, a proposito dei rischi legati alla diffusione della variante indiana del-19. Il ministro della Salute Roberto Speranza firma le nuove ordinanze che entreranno in vigore dal 3 maggio. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro: “La curva scende ma lentamente”

Agenzia_Ansa : Dai test sui 213 passeggeri del volo dall'India atterrato ieri sera a Fiumicino sono risultati positivi al Covid in… - Agenzia_Ansa : Crollo dei contagi da Covid in Gb, uno ogni 1.000 abitanti #ANSA - MediasetTgcom24 : Crollo dei contagi in Gb: uno ogni mille abitanti #covid - CatelliRossella : Cina: Covid ha spinto digitalizzazione dell'industria medica - Dalla Cina - ANSA - eleitaliana : RT @AnsaMarche: Covid, 259 positivi nelle Marche in un giorno. 5.258 tamponi, 2.944 nuove diagnosi, positivi/testati 8,8% -