Covid, in Liguria Rt a 0,8: 'L'immunità di gregge? Con i vaccini, in autunno' (Di sabato 1 maggio 2021) Coronavirus, in arrivo 24mila dosi di vaccini fra Moderna e Astrazeneca 30 aprile 2021 Coronavirus, bollettino e aggiornamenti: 276 nuovi casi, altri 11 decessi 30 aprile 2021 Liguria con numeri da ... Leggi su genovatoday (Di sabato 1 maggio 2021) Coronavirus, in arrivo 24mila dosi difra Moderna e Astrazeneca 30 aprile 2021 Coronavirus, bollettino e aggiornamenti: 276 nuovi casi, altri 11 decessi 30 aprile 2021con numeri da ...

AnsaLiguria : Covid: Toti, migliorano dati Liguria, non abbassiamo guardia. Dosi vaccini al 96% del consegnato, siamo prima regio… - ansa_liguria : Covid: Toti, migliorano dati Liguria, non abbassiamo guardia - infoitinterno : Covid, in Liguria 219 nuovi positivi su 4.400 tamponi molecolari - infoitinterno : Covid Liguria, scende il numero dei ricoverati - infoitinterno : Covid Liguria, oggi 219 contagi e 6 morti: bollettino 1 maggio -