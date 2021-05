Covid, in leggero calo la curva dei contagi in Campania (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCala, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 1.950 i casi positivi su 22.399 tamponi molecolari esaminati. Ieri l’indice di positività era pari al 9.15%, oggi è 8,7%. Dodici i decessi e 1.729 le persone guarite. In merito alla situazione negli ospedali, resta invariato a 137 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive mentre continuano a calare quelli della degenza, oggi 1441 mentre ieri erano 1452 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCala, in, ladei. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 1.950 i casi positivi su 22.399 tamponi molecolari esaminati. Ieri l’indice di positività era pari al 9.15%, oggi è 8,7%. Dodici i decessi e 1.729 le persone guarite. In merito alla situazione negli ospedali, resta invariato a 137 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive mentre continuano a calare quelli della degenza, oggi 1441 mentre ieri erano 1452 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid leggero Covid - 19, nessun decesso al 'san Pio'. I ricoverati sono 85 Nelle ultime 24 ore nessuna vittima nei reparti Covid. Purtroppo c'è da registrare un leggero incremento dei ricoverati: da 83 a 85, frutto dei 4 nuovi accessi e delle 2 dimissioni. I pazienti ...

Covid stabile a Cerveteri, leggero calo di positivi a Ladispoli Sono 92 i casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4 14 Cerveteri 11 Ladispoli Sono guarite 102 persone 16 Cerveteri 14 Ladispoli

