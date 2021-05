Covid-19, i dati di sabato 1 maggio: 12.965 nuovi casi con 226 morti (Di sabato 1 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore, in base al bollettino quotidiano, sono stati registrati 12.965 nuovi casi di Covid a fronte di 378.202 tamponi. I decessi sono stati 226. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore, in base al bollettino quotidiano, sono stati registrati 12.965dia fronte di 378.202 tamponi. I decessi sono stati 226. L'articolo .

borghi_claudio : Mannaggia, questi dati che non si adattano alla narrazione... Covid, concerto-esperimento a Barcellona: zero conta… - wireditalia : Il 10 maggio via ai primi test tecnici per il certificato che attesta vaccinazioni, test e guarigione da Covid-19.… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - terraccianoFim : RT @PietroIchino: PRIVACY E COVID: ALTRI DANNI CAUSATI DAL GARANTE TALEBANO - Ora l’Autorità per la protezione dei dati personali si spinge… - grillotalpa : RT @fanpage: Ultim'ora Il bollettino Covid di oggi 1° Maggio. -