Coronavirus, 226 decessi in 24 ore. In lieve aumento i ricoveri giornalieri in terapia intensiva (Di sabato 1 maggio 2021) Il bollettino del 1° maggio Oggi, 1 maggio 2021, sono 12.965 i nuovi contagi da Coronavirus, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Ieri erano 13.446, il giorno prima 14.320. Il numero dei casi sale a quota 4.035.617. Le vittime, invece, nelle ultime 24 ore, sono 226 contro le 263 di ieri e le 288 del giorno prima. I decessi in Italia sono in tutto 121.033. Oggi gli attualmente positivi sono 430.542 (ieri 436.270, -5.728). I dati di oggi 1 maggio 2021 La situazione negli ospedali Negli ospedali italiani sono ricoverate 18.381 persone (ieri 18.940, -559) mentre in terapia intensiva si trovano 2.522 pazienti (ieri 2.583, -61). Gli ingressi in rianimazione sono 143, ieri 137, il giorno prima 129. I dimessi e i guariti oggi sono 3.484.042 (ieri 3.465.576, +18.466), ... Leggi su open.online (Di sabato 1 maggio 2021) Il bollettino del 1° maggio Oggi, 1 maggio 2021, sono 12.965 i nuovi contagi da, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Ieri erano 13.446, il giorno prima 14.320. Il numero dei casi sale a quota 4.035.617. Le vittime, invece, nelle ultime 24 ore, sono 226 contro le 263 di ieri e le 288 del giorno prima. Iin Italia sono in tutto 121.033. Oggi gli attualmente positivi sono 430.542 (ieri 436.270, -5.728). I dati di oggi 1 maggio 2021 La situazione negli ospedali Negli ospedali italiani sono ricoverate 18.381 persone (ieri 18.940, -559) mentre insi trovano 2.522 pazienti (ieri 2.583, -61). Gli ingressi in rianimazione sono 143, ieri 137, il giorno prima 129. I dimessi e i guariti oggi sono 3.484.042 (ieri 3.465.576, +18.466), ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 12.965 nuovi casi con 378.202 tamponi e 226 morti - Corriere : In Italia 12.965 nuovi casi e 226 morti, tasso di positività al 3,4%: l’ultimo bollettino - Virus1979C : Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 12.965, i morti 226. Sono state superate le 20 milioni di somministr… - LevyGalanti : RT @Corriere: In Italia 12.965 nuovi casi e 226 morti: il bollettino -