Concertone, scontro tra Salvini e Fedez: “La Lega ci è costata 49 milioni” (Di sabato 1 maggio 2021) scontro tra Fedez e Salvini al Concertone del primo maggio. L’artista contro il leader della Lega: “Il suo partito ci è costato 49 milioni di euro”. Il Concertone del 1 maggio vede andare in scena l’ennesima battaglia tra Fedez e Salvini, con il rapper e il leader della Lega che si sono resi protagonisti di uno scontro a distanza. Matteo SalviniConcertone, lo scontro tra Salvini e Fedez Matteo Salvini accende la miccia con una polemica sul tradizionale Concertone del primo maggio evidenziando i costi della manifestazione organizzata dai sindacati. “Sono curioso di vedere se ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021)traaldel primo maggio. L’artista contro il leader della: “Il suo partito ci è costato 49di euro”. Ildel 1 maggio vede andare in scena l’ennesima battaglia tra, con il rapper e il leader dellache si sono resi protagonisti di unoa distanza. Matteo, lotraMatteoaccende la miccia con una polemica sul tradizionaledel primo maggio evidenziando i costi della manifestazione organizzata dai sindacati. “Sono curioso di vedere se ...

