Carlo Conti senza mezzi termini “Ho paura che mia moglie mi tradisca …”

Leggi su cityroma

(Di sabato 1 maggio 2021)è sicuramente uno dei conduttori di maggiore successo ed uno tra i più amati dai telespettatori italiani. Nei mesi scorsi, come tutti sappiamo, il noto conduttore ha dovuto affrontare un brutto momento per via del covid-19.infatti è stato contagiato ed è anche finito in ospedale, ma fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi. Sono stati attimi dipere sicuramente anche per la sua famiglia, tanto che i suoi più fedeli telespettatori e fan hanno voluto sopportarlo.torna in tv con la seconda stagione di Top 10 Adesso sembra essere tutto passato eproprio nella serata di ieri è tornato in onda con il programma Top 10, giunto alla seconda ...