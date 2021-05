BREVI RIFLESSIONI SUL FUTURO CHE CI ASPETTA

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 1 maggio 2021) Editoriale Maggio 2021 RIO DE JANEIRO – “Il tempo? Se non me lo chiedi so cos’è. Ma se me lo chiedi non lo so più” – Sant’Agostino. E ancora oggi il tempo rimane un interrogativo: una straordinaria dimensione intorno alla quale si è costruita la storia della nostra evoluzione e con la quale noi tutti conviviamo credendo di sapere cosa sia. La tradizionale concezione raffigura il tempo suddiviso in tre parti: passato, presente e, ma è certamente l’ultima di esse quella che più incuriosisce e talvolta spaventa. L’ignoto e, in particolare, la conoscenza delhanno sempre affascinato l’essere umano. Nell’antichità profetizzavano vati e oracoli, ma col passare del tempo ad essi si sono succeduti chiromanti e maghi fino ad arrivare, in un contesto più generale, agli autori di pregevoli opere letterarie o cinematografiche. Questi ultimi ci ...