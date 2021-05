Berlusconi, new sulle sue condizioni: dove si trova adesso (Di sabato 1 maggio 2021) Silvio Berlusconi si trovava ricoverato sin da dopo Pasqua all’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano. Ora arrivano degli aggiornamenti. Berlusconi, dopo oltre tre settimane di degenza in ospedale, è stato finalmente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 1 maggio 2021) Silviosiva ricoverato sin da dopo Pasqua all’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano. Ora arrivano degli aggiornamenti., dopo oltre tre settimane di degenza in ospedale, è stato finalmente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

_854569266004 : @RFeragalli @barbara51732077 1994vivevo già in France e New York , qualche giorno prima delle elezioni ero a Roma H… - tottimitico : Zaniolo is the new silvio Berlusconi -