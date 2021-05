Atletica, World Relays 2021: l’Italia vola a Tokyo con 4×400 donne e 4×100 uomini (Di sabato 1 maggio 2021) l’Italia stacca altri due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La 4×400 femminile e la 4×100 maschile si sono infatti qualificate alla finale del World Relays 2021, la rassegna iridata riservata alle staffette dell’Atletica leggera che metteva in palio gli ultimi otto biglietti a disposizione per il Giappone in ciascuna gara. La serata di Silesia, in Polonia, ha visto andare in scena le qualificazioni di tutte le prove a squadre per le finali di domenica 2 maggio. Italia subito protagonista con il quartetto Lukudo-Marchiando-Nardelli-Folorunso, che chiude la prima batteria della 4×400 femminile al terzo posto alle spalle di Polonia (3:28.11) e Belgio (3:28.27), Il tempo di 3:30.04 (season best) permette però alle azzurre di ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021)stacca altri due pass per le Olimpiadi di2020. Lafemminile e lamaschile si sono infatti qualificate alla finale del, la rassegna iridata riservata alle staffette dell’leggera che metteva in palio gli ultimi otto biglietti a disposizione per il Giappone in ciascuna gara. La serata di Silesia, in Polonia, ha visto andare in scena le qualificazioni di tutte le prove a squadre per le finali di domenica 2 maggio. Italia subito protagonista con il quartetto Lukudo-Marchiando-Nardelli-Folorunso, che chiude la prima batteria dellafemminile al terzo posto alle spalle di Polonia (3:28.11) e Belgio (3:28.27), Il tempo di 3:30.04 (season best) permette però alle azzurre di ...

