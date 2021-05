Arisa su Andrea Di Carlo: “Prima di me era fidanzato con un ragazzo” (Di sabato 1 maggio 2021) Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme. Lo testimonia lo scatto di un romantico bacio sulla pagina Instagram del manager, coinvolto in un tormentato tira e molla con la cantante. Le nozze tra loro erano fissate per il prossimo 2 settembre e, nonostante Di Carlo avesse chiarito pubblicamente la sua intenzione di non tornare sui suoi passi, i due ci starebbero riprovando. Intervistata da Diva e Donna, Arisa ha rivelato un retroscena inedito sul compagno, confessando che Prima della loro storia d’amore era fidanzato con un ragazzo: “La cosa non mi ha fatto paura”. La rivelazione di Arisa su Andrea Di Carlo Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Arisa si è lasciata andare ad ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021)Disono tornati insieme. Lo testimonia lo scatto di un romantico bacio sulla pagina Instagram del manager, coinvolto in un tormentato tira e molla con la cantante. Le nozze tra loro erano fissate per il prossimo 2 settembre e, nonostante Diavesse chiarito pubblicamente la sua intenzione di non tornare sui suoi passi, i due ci starebbero riprovando. Intervistata da Diva e Donna,ha rivelato un retroscena inedito sul compagno, confessando chedella loro storia d’amore eracon un: “La cosa non mi ha fatto paura”. La rivelazione disuDiIntervistata dal settimanale Diva e Donna,si è lasciata andare ad ...

