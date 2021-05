Arbitri nella bufera: “Giudizi gonfiati per arrivare in Serie A” (Di sabato 1 maggio 2021) Una autentica bufera potrebbe abbattersi sugli Arbitri italiani, secondo un’inchiesta pubblicata da La Repubblica. Tutto ciò, a seguito della denuncia presentata da Daniele Minelli e Niccolò Baroni, due tesserati Aia, dismessi ad agosto scorso, alla Procura di Roma. Nel plico di sette pagine – come riferisce ‘La Repubblica’ – la denuncia di Giudizi post partita ritoccati al rialzo per favorire la promozione di qualche fischietto in Serie A, tra cui quello di Spezia-Chievo dello scorso campionato di Serie B, e decretare invece la dismissione di altri, e dell’esistenza di una chat segreta tra i componenti della Commissione Arbitri del torneo cadetto in cui si discute del cambio dei voti: “Devi togliere un 8.60 e mettere un 8.70…”. Alla denuncia sono allegati alcuni screenshot della chat ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Una autenticapotrebbe abbattersi sugliitaliani, secondo un’inchiesta pubblicata da La Repubblica. Tutto ciò, a seguito della denuncia presentata da Daniele Minelli e Niccolò Baroni, due tesserati Aia, dismessi ad agosto scorso, alla Procura di Roma. Nel plico di sette pagine – come riferisce ‘La Repubblica’ – la denuncia dipost partita ritoccati al rialzo per favorire la promozione di qualche fischietto inA, tra cui quello di Spezia-Chievo dello scorso campionato diB, e decretare invece la dismissione di altri, e dell’esistenza di una chat segreta tra i componenti della Commissionedel torneo cadetto in cui si discute del cambio dei voti: “Devi togliere un 8.60 e mettere un 8.70…”. Alla denuncia sono allegati alcuni screenshot della chat ...

