Ambra Angiolini e Stefano Fresi aprono il Concerto del 1° maggio con un testo di Giorgio Gaber (Di sabato 1 maggio 2021) Emozionati ma anche con il giusto piglio, Ambra Angiolini e Stefano Fresi hanno dato il via al Concerto del primo maggio in diretta oggi da Roma. Non ci sono neppure quest'anno le migliaia di persone che eravamo abituati a vedere. A differenza di quanto successo nel 2020 qualcosa è cambiato, qualcos'altro è rimasto uguale. Per tutto il settore dello spettacolo, della musica, dell'intrattenimento, quasi tutto si è fermato e stenta a ripartire. Anche per questo nei primi minuti del Concertone è stato lanciato un messaggio molto forte; si parte con un testo di Giorgio Gaber significativo che Stefano Fresi ha letto. Poche righe che invitano tutti a far riflettere su quella che è la ...

