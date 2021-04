Uomo investito da un camion a Castagnole delle Lanze (Di venerdì 30 aprile 2021) Castagnole delle Lanze Un grave incidente è accaduto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 30 aprile: un Uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato investito da un camion. Soccorso dal ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 30 aprile 2021)Un grave incidente è accaduto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 30 aprile: un, di cui non si conoscono le generalità, è statoda un. Soccorso dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomo investito Uomo investito da un camion a Castagnole delle Lanze CASTAGNOLE DELLE LANZE Un grave incidente è accaduto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 30 aprile: un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato investito da un camion. Soccorso dal personale medico del 118 è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Alessandria in codice rosso. f.g.

