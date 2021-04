Tragedia sul monte Meron: la calca sulla tribuna, poi il panico e la fuga prima del disastro – Il video (Di venerdì 30 aprile 2021) Sarebbero almeno 44 le vitime provocate dall’incidente avvenuto stanotte sul monte Meron, in Galilea, Israele. Altre 150 persone risultano ferite, di cui almeno 20 in condizioni critiche. La causa di «uno dei peggiori giorni dagli anni Duemila», come l’ha definita il vicepresidente delle operazioni di soccorso Dov Maisel, è stata il cedimento di una piattaforma durante le celebrazioni del La-ba-Omer. La fuga della folla radunata per la festa ha provocato lo schiacciamento delle persone. video: Twitter/@mossadiL-@ifatti2 April 29, 2021 L'articolo proviene da Open. Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) Sarebbero almeno 44 le vitime provocate dall’incidente avvenuto stanotte sul, in Galilea, Israele. Altre 150 persone risultano ferite, di cui almeno 20 in condizioni critiche. La causa di «uno dei peggiori giorni dagli anni Duemila», come l’ha definita il vicepresidente delle operazioni di soccorso Dov Maisel, è stata il cedimento di una piattaforma durante le celebrazioni del La-ba-Omer. Ladella folla radunata per la festa ha provocato lo schiacciamento delle persone.: Twitter/@mossadiL-@ifatti2 April 29, 2021 L'articolo proviene da Open.

