Sky, pacchetto Calcio gratis per tre mesi agli abbonati (Di venerdì 30 aprile 2021) Sky regala tre mesi gratuiti del pacchetto Calcio ai suoi abbonati. La pay-tv sta inviando delle mail per annunciarlo, in considerazione, scrive, della “situazione di incertezza”. Calcio gratis, dunque, dal 1 luglio al 30 settembre. La comunicazione che sta inviando Sky è la seguente: “Al momento, il contesto rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative per garantire, nel frattempo, la tua soddisfazione. Dal 1° luglio al 30 settembre per te il costo di Sky Calcio si azzera. In questa situazione di incertezza, abbiamo deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre. A tal fine, per questi tre mesi, senza che tu debba fare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Sky regala tregratuiti delai suoi. La pay-tv sta inviando delle mail per annunciarlo, in considerazione, scrive, della “situazione di incertezza”., dunque, dal 1 luglio al 30 settembre. La comunicazione che sta inviando Sky è la seguente: “Al momento, il contesto rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative per garantire, nel frattempo, la tua soddisfazione. Dal 1° luglio al 30 settembre per te il costo di Skysi azzera. In questa situazione di incertezza, abbiamo deciso di azzerare il costo delSkyper tre, dal 1° luglio al 30 settembre. A tal fine, per questi tre, senza che tu debba fare ...

