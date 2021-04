Roma, ennesima frana: un secondo tempo inaccettabile (Di venerdì 30 aprile 2021) Fosse finita per decreto divino o qualche ecatombe celeste, avremmo esultato e gridato senza pudore al miracolo. Prima della gita a Lourdes. Per un tempo hai creduto all'impresa , dopo aver ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 aprile 2021) Fosse finita per decreto divino o qualche ecatombe celeste, avremmo esultato e gridato senza pudore al miracolo. Prima della gita a Lourdes. Per unhai creduto all'impresa , dopo aver ...

Roma, la delusione dei tifosi: 'Sciolti come il burro, altro che undici leoni' ROMA - Tanta amarezza, delusione e rabbia. C'è un mix di emozioni nel tifoso giallorosso che ieri ha visto nel Teatro dei Sogni l'ennesima partita incubo della Roma. La squadra di Fonseca ha infatti perso 6 a 2 l'andata della semifinale di Europa League, una figuraccia che naturalmente i romanisti non riescono a digerire: "Si ...

Roma, ennesima frana: un secondo tempo inaccettabile Corriere dello Sport.it Sky la creazione di una falsa aspettativa genera la perdita di credibilità Negli ultimi giorni un normale abbonato che magari non è esperto di calcio è stato immerso in una realtà parallela raccontata dai giornalisti di Sky che, in maniera clamorosa si è rivoltata contro gli ...

Calciomercato Roma, futuro in Premier League | Contatto diretto Calciomercato Roma, Fonseca lascerà quasi sicuramente la Roma a fine stagione: il portoghese piace molto in Premier League.

