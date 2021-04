Roccuzzo | “Aspetterò domani con i piedi ben piantati a terra”

Advertising

infoitinterno : Musica, Roccuzzo canta il distanziamento sociale tra le persone in ‘Aspetterò domani’ - LaPresse_news : Musica, #Roccuzzo canta il distanziamento sociale tra le persone in ‘Aspetterò domani’ - MondoTV241 : “ASPETTERÒ DOMANI”, il nuovo singolo di Roccuzzo: 'Questa pandemia ci ha tolto tanto, da diversi punti di vista'… - soundsblogit : Roccuzzo, Aspetterò domani: il nuovo singolo sul tema della distanza, le dichiarazioni del cantante -

Dal 16 aprile è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica "DOMANI" ( BIT Records ), secondo brano inedito di, che abbiamo incontrato in conferenza stampa. Se con ' La Cura ' ha preso in prestito le parole di Battiato, adesso- come ...domani è il titolo del secondo singolo inedito di, ex concorrente di X Factor 2020, eliminato proprio poco prima dei Live Show e affiancato da un'ondata di sostegno e affetto ...