Pulizia SS172 Sinergia tra Anas e comune di Taranto

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sono state avviate le operazioni didel sottopasso della strada statale 172 “Dei Trulli” ae provincia. In piena collaborazione econ le amministrazioni locali e col supporto dei mezzi di Kyma Ambiente, si sta procedendo allo sgombero di grandi ed ingombranti quantità di rifiuti abbandonati ai bordi della rete stradale extraurbana, in particolare all’altezza dello svincolo per Statte (TA). Il tratto di Strada Statale gestito da, attraversa anche il territorio comunale di Statte. Grazie all’accordo tra, nella persona dell’ing. Vincenzo Marzi,di, nella persona del sindaco Rinaldo Melucci, e Kyma Ambiente, nella persona del presidente Giampiero Mancarelli, è stato possibile procedere ai lavori di rimozione ...

Advertising

elenaricci1491 : Sono state avviate le operazioni di pulizia del sottopasso della strada statale 172 “Dei Trulli” a Taranto e provin… - TarantiniTime : Sono state avviate le operazioni di pulizia del sottopasso della strada statale 172 “Dei Trulli” a Taranto e provin… - CandelliAngelo : Sinergia tra?Anas?e?Comune?di Taranto in attività di pulizia della SS172? - Canale189 : Sinergia tra?Anas?e?Comune?di Taranto in attività di pulizia della SS172? -

Ultime Notizie dalla rete : Pulizia SS172

TarantoBuonaSera.it

... nella persona del sindaco Rinaldo Melucci, e Kyma Ambiente, nella persona del presidente Giampiero Mancarelli, è stato possibile procedere ai lavori di rimozione (affidati a Kyma Ambiente) e...... stiamo ripulendo il primo svincolo per Statte dellache presentava condizioni indecorose. Continueremo anche su altre strade extraurbane per garantiree decoro. Siamo pronti all'...Sono state avviate ieri mattina le operazioni di pulizia del sottopasso della Strada Statale 172 Martina Franca Taranto, all’altezza dello svincolo per Statte, che presentava grosse quantità di rifiut ...Taranto - KYMA AMBIENTE INTERVIENE ANCHE PER LA PULIZIA DELLE STRADE EXTRAURBANE. 26/04/2021. Sono state avviate questa mattina le operazioni di pulizia del sottopasso della Strad ...