Pubblicità ingannevole – CFD Trader (Di venerdì 30 aprile 2021) Ci segnalate che sta circolando l'ennesima Pubblicità ingannevole (e truffaldina) che vuole convincervi a investire in trading online. Stavolta hanno fatto le cose in grande: usano come indirizzo web un bbc-news. co, come logo in alto quello di RAI1, e poi i faccioni di Mara Venier e Mario Draghi. Danno a intendere che di quest'azienda ne abbiano parlato La Repubblica, Le Iene, Il Corriere della Sera e RaiNews24. La narrazione per fare abboccare gli italiani è sempre quella vincente, la stessa usata dai bufalari che appestano i siti di controinformazione del nostro Paese: La scorsa settimana, è stato ospite di "Domenica In", annunciando una nuova "scappatoia della ricchezza" che, a parer suo, può far diventare milionario chiunque, nel giro di 3-4 mesi. Draghi ha consigliato a tutti gli italiani di approfittare di questa incredibile opportunità, ...

